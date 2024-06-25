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13:30, 25 июня 2024 года В Орле пройдет финал конкурса медиапоэзии Он пройдет 29 июня в "Бунинке" с 12:00 до 17:00.







Читать стихи, знать их наизусть, уметь передать голосом все, что поэт вложил в строки – финал конкурса медиапоэзии "Это о вас", который состоится в Орле 29 июня в "Бунинке", наверняка соберет много любителей декламации. С одним из организаторов – Денисом Давыдовым – пообщалась Эва Стасюлевич.



Заявки на участие в конкурсе отправили порядка 200 человек. Были даже заявки из Германии. Тема конкурса была свободная. В большинстве своем конкурсанты выбирали классику.



Зрителей финала ждут творческие выступления, фуршет, фотозона.





Эва Стасюлевич



