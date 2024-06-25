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15:30, 25 июня 2024 года Жильцы дома на Машкарина в Орле требуют от УК исполнения договора Камнем преткновения стал подвал.







Собственники жилья дома №20 на улице Машкарина в Орле уже полгода ведут переговоры с управляющей компанией. Главная претензия – неисполнение условий по договору.



Камнем преткновения стал подвал. Трубы дают течь, а едкий запах оттуда чувствуется даже в подъездах,



Управляющая компания на камеру давать комментарии отказалась, но пообещала, что от бьющих ключей и неприятного запаха избавятся.



Проблему в итоге решили частично, стояк починили, но это не спасло от протечки – чуть дальше вниз по трубе стоки все равно выливаются. "Ключи" в подвале не бьют, на некоторые поставили заглушки, но все равно капает.



У жильцов осталось два пути – сменить УК или обращаться в суд.





