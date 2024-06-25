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16:54, 25 июня 2024 года Именем Евгения Дербенко назвали детскую музыкальную школу в Павловском Посаде В этом городе в Подмосковье известный композитор и педагог родился и вырос.





Именем Почетного гражданина города Орла, композитора и педагога Евгения Дербенко названа детская музыкальная школа в Павловском Посаде. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В этом подмосковном городе Евгений Дербенко родился и вырос, а после окончания "Гнесинки" приехал работать на Орловщину.





Артем Ежаков



