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9:56, 25 июня 2024 года В Орле депутаты высказали замечания к ремонту школ Народные избранники проверили ход работ в школах №15, 32 и 39.



Фото: пресс-служба городского совета

Депутаты городского совета Орла провели выездную проверку ремонта школ №15, 32 и 39. Как отметил глава городского "Объединенного муниципального заказчика" Максим Лобов, работы идут по графику, а в 32-й школе немного опережают сроки.

Максим Лобов, руководитель "Объединенного муниципального заказчика» города Орла": "Почти завершен демонтаж. В школе №15 он выполнен на 90%. В школе №32 утепляют фасад, готова четверть работ. Здесь же приступили к обустройству электрики и к оштукатуриванию. Такие же виды работ проведены и в школе №39. На этом объекте есть ряд вопросов, которые требуют согласования с авторским надзором". Тем не менее, депутаты высказали ряд замечаний. Отмечается, что в школах №32 и 39 не учтены слаботочные системы. Есть нарекания к фасаду школы №32. В проекте нет входных групп. По итогам инспекции депутаты дали ряд рекомендаций.





Артем Ежаков



