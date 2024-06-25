В Орле депутаты высказали замечания к ремонту школ

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9:56, 25 июня 2024 года
В Орле депутаты высказали замечания к ремонту школНародные избранники проверили ход работ в школах №15, 32 и 39.
Фото: пресс-служба городского совета
Депутаты городского совета Орла провели выездную проверку ремонта школ №15, 32 и 39. Как отметил глава городского "Объединенного муниципального заказчика" Максим Лобов, работы идут по графику, а в 32-й школе немного опережают сроки.
Тем не менее, депутаты высказали ряд замечаний. Отмечается, что в школах №32 и 39 не учтены слаботочные системы. Есть нарекания к фасаду школы №32. В проекте нет входных групп. По итогам инспекции депутаты дали ряд рекомендаций.
Максим Лобов, руководитель "Объединенного муниципального заказчика» города Орла": "Почти завершен демонтаж. В школе №15 он выполнен на 90%. В школе №32 утепляют фасад, готова четверть работ. Здесь же приступили к обустройству электрики и к оштукатуриванию. Такие же виды работ проведены и в школе №39. На этом объекте есть ряд вопросов, которые требуют согласования с авторским надзором".
Артем Ежаков