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12:30, 25 июня 2024 года Два ребенка пострадали после выпадения из окон в Орловской области Такова печальная статистика за истекший период 2024-го года.







В 2024-м году в НКМЦ имени Круглой поступили два пациента, травмы которых стали результатом выпадения из окон.



Как правило, малыши опираются на москитные сетки, которые не выдерживают нагрузки.



В прошлом году таких травм не было, а позапрошлым летом было зарегистрировано шесть пациентов.



Даже если врачам удается спасти детей, последствия могут быть трагическими – вплоть до вегетативного состояния.



Взрослых призывают исключить любую возможность попадания детей на подоконник, а также принять меры к тому, чтобы малыш не мог никаким образом открыть окно. Москитная сетка, как уже упоминалось, ребенка не удержит. Если окно открыто для проветривания, ни в коем случае ребенка нельзя оставлять одного.





Елена Литинская



