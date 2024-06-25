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12:30, 25 июня 2024 года

Два ребенка пострадали после выпадения из окон в Орловской области

Такова печальная статистика за истекший период 2024-го года.



В 2024-м году в НКМЦ имени Круглой поступили два пациента, травмы которых стали результатом выпадения из окон.

Как правило, малыши опираются на москитные сетки, которые не выдерживают нагрузки.

В прошлом году таких травм не было, а позапрошлым летом было зарегистрировано шесть пациентов.

Даже если врачам удается спасти детей, последствия могут быть трагическими – вплоть до вегетативного состояния.

Взрослых призывают исключить любую возможность попадания детей на подоконник, а также принять меры к тому, чтобы малыш не мог никаким образом открыть окно. Москитная сетка, как уже упоминалось, ребенка не удержит. Если окно открыто для проветривания, ни в коем случае ребенка нельзя оставлять одного.


Елена Литинская
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