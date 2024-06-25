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11:58, 25 июня 2024 года Орловские медики снова приняли роды на дому Мать и младенец чувствуют себя хорошо.



Фото: станция скорой медицинской помощи города Орла.

В Орле медики снова приняли роды на дому. Как сообщили на городской станции скорой помощи, вызов поступил бригаде, состоящей из водителя Александра Еремина, фельдшера Дмитрия Кириллова и медсестры Светланы Бологовой.



Звонок пришел рано утром, так что дороги были пусты, бригада доехала быстро. К этому моменту у роженицы отошли воды и начались схватки. Как отметили на станции, на учете по беременности женщина не состояла.



Роды прошли благополучно. В удовлетворительном состоянии мать и новорожденного мальчика отвезли в больницу.



Аналогичная ситуация с другой роженицей случилась в начале мая. В тот раз существовал риск удушья ребенка пуповиной, но врач Сергей Перелыгин справился с задачей.





Артем Ежаков



