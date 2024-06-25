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11:30, 25 июня 2024 года

На минувших выходных орловцы отдали мошенникам почти пять миллионов рублей

Возбуждены и расследуются уголовные дела.


На минувших выходных орловцы отдали мошенникам почти пять миллионов рублей. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону. Возбуждены и расследуются уголовные дела.

Жертвами злоумышленников стали жители Орла, Кромского, Болховского, Урицкого и других районов области.

Так, житель Нарышкино лишился 55 тысяч рублей, орловчанка потеряла 64 тысячи, жительница Кромского района отдала 54 тысячи, болховчанка перевела 1,9 миллиона рублей, другая женщина пополнила счета мошенников на 2,9 миллиона рублей.





Артем Ежаков
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