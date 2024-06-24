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14:22, 24 июня 2024 года Троицу в Орле отметили масштабными гуляниями Площадками для торжества стали Детский парк и "Стрелка".







23 июня в Орле отметили Троицу. Жители и гости города присоединились к масштабным гуляниям в Детском парке и на "Стрелке".



Орловцев знакомили с традициями праздника, угощали булочками и слойками, знакомили с народными костюмами и учили ремеслам на мастер-классах.



Песенная программа тоже была обширной. Так, в Детском парке прошел концерт творческих семейных коллективов – участников конкурса "Мелодия семьи".



Безопасность обеспечила "Бригада Катукова". На патрулирование вышли восемь бригад. Против беспилотников дружинники вооружились "дронобойками".





