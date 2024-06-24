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12:34, 24 июня 2024 года В Орле восстановили движение машин через железнодорожный переезд в переулке Маслозаводском Оно было приостановлено почти на сутки.





В Орле восстановили движение машин через железнодорожный переезд в переулке Маслозаводском. Оно было приостановлено почти на сутки из-за повреждения рельсов грузовиком.



Рабочие заменили поврежденное полотно и резинокордовый настил.





Артем Ежаков



