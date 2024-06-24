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13:28, 24 июня 2024 года В Орле двух мужчин отправили в колонию за нападение на трех парней Преступление случилось в магазине на улице Генерала Родина.





35-летний и 31-летний жители города Орла осуждены за причинение тяжкого и легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Им назначено шесть лет и один месяц, а также семь лет и один месяц колонии строгого режима соответственно.



Как сообщает СУ СК России по Орловской области, в начале ноября 2022 года в магазине на улице Генерала Родина нетрезвые осужденные напали на трех парней, один из которых был несовершеннолетним. Один из мужчин использовал в преступлении нож. В качестве мотива послужил незначительный повод.





Артем Ежаков



