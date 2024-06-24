Главная » Новости



19:00, 24 июня 2024 года Найденного на Орловщине красноармейца перезахоронили в Сорочинске Усман Ханзафаров нашел последний покой рядом с женой.





Найденного на Орловщине красноармейца Усмана Ханзафарова перезахоронили в Сорочинске Оренбургской области. Останки бойца и еще 13 солдат нашли близ деревни Задушное.



Усмана Ханзафарова похоронили с воинскими почестями 22 июня. Он нашел последний покой рядом с женой. Она ждала его всю жизнь и намеренно не меняла адрес.





Александра Бахтина



