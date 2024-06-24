Андрей Клычков поручил усилить меры безопасности в Орловской области
24 июня прошло оперативное совещание в региональной администрации.
Фото: региональный информационный портал
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил усилить меры безопасности в регионе. Как отметил глава Орловщины, повышенного внимания требует детская летняя оздоровительная кампания, межнациональные и межконфессиональные отношения. Андрей Клычков поручил пресекать любые проявления экстремизма и терроризма.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"Трагедия, произошедшая в Дагестане, стала очередным сигналом для максимального усиления мер безопасности. Наша задача при планировании текущей деятельности и мероприятий – максимально согласовывать действия с правоохранительным блоком".