Главная » Новости



18:30, 24 июня 2024 года На Орловщине отремонтировали 11 дворовых и 10 общественных территорий Полностью ремонт придомовых территорий из плана на 2024 год завершен в Кромах.





В 2024 году в Орловской области отремонтировали 11 дворовых и 10 общественных территорий. Всего запланировано обновление 98 и 42 территорий соответственно. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Полностью завершили годовое благоустройство Коротышское, Отрадинское, Тельченское и Троснянское сельские поселения. В Кромах завершили ремонт дворов.





Артем Ежаков



