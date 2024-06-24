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20:00, 24 июня 2024 года

В Орле рекомендовали наладить беспересадочные поездки из Советского района до улицы Михалицына

Вопросы транспортного обслуживания населения Северного района Орла заслушали на заседании депутатской группы.


21 июня прошло заседание депутатской группы по Северному району Орла. Обсуждались проблемы организации транспортного обслуживания населения.

Как сообщает пресс-служба горсовета Орла, в числе основных выделяют следующие проблемы: перебои с транспортом, идущим до сталепрокатного завода, особенно в выходные, а также недостаток маршрутов из Советского района в Северный и Железнодорожный, проходящих через улицу Михалицына, где находится миграционное управление. Порой жители вынуждены добираться туда с пересадками.

Отмечаются также жалобы на несоблюдение графика маршруток по вечерам.

Депутаты рекомендовали предусмотреть беспересадочное сообщение Советского района в Северный и Железнодорожный, проходящих через улицу Михалицына. Также народные избранники посоветовали разместить на остановках информационные таблички с данными маршрутов и временем прибытия.


Артем Ежаков
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