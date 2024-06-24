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15:26, 24 июня 2024 года В ДТП на "Тамбовке" пострадали женщина и мальчик Автолюбительница не справилась с управлением и врезалась в барьер.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

23 июня в два часа дня на 97-м километре трассы "Орел – Тамбов" произошло ДТП с пострадавшими. По информации управления Госавтоинспекции по региону, 42-летняя автолюбительница на "Калине" не справилась с управлением и врезалась в барьерное ограждение.



Женщина пострадала и была госпитализирована. Ее 13-летний пассажир тоже получил травмы, но ложиться в больницу ему не понадобилось.





Артем Ежаков



