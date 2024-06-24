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9:55, 24 июня 2024 года На пляже в Мценске спасли подростка Он держался за буй и не плыл.





Утром 22 июня на центральном пляже Мценска спасли подростка. Согласно поступившему сообщению, он ухватился за буй в 15 метрах от берега и держался за него.



Спасатели подплыли на лодке и доставили подростка на землю. Помощь медиков ребенку не понадобилась.





Артем Ежаков



