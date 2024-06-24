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14:27, 24 июня 2024 года

Школа на Зеленина в Орле откроет набор в профильный 10 класс

Это будет класс социально-экономического профиля.


Новая школа №53 на улице Зеленина открыла набор в 10 класс социально-экономического профиля на 2024 – 2025 учебный год. Об этом сообщает сообщество учебного заведения в "ВКонтакте".

Ребята в этом классе будут углубленно изучать алгебру, геометрию, вероятность и статистику, а также обществознание – включая экономику, право и финансовую грамотность.

Также предусмотрены дополнительные часы для изучения биологии, химии, русского языка, английского языка в рамках внеурочной деятельности.

Прием заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе в профильный десятый класс будет идти с 1 по 5 июля по графику. Подробности можно узнать в сообществе школы.


Артем Ежаков
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