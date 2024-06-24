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8:45, 24 июня 2024 года В Орле временно закрыт железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке Это связано с ремонтными работами.





Днем 23 июня на железнодорожном переезде в переулке Маслозаводском грузовик повредил рельсы.



В связи с этим потребовался ремонт. На время работ движение автотранспорта через переезд не осуществляется до их окончания. На движение поездов ситуация не влияет.



Водителей просят искать объездные пути.





Артем Ежаков



