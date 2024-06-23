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16:11, 23 июня 2024 года

Андрей Клычков выразил соболезнования Севастополю от лица орловцев

23 июня город атаковали ракетами ATACMS.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования Севастополю от лица жителей региона. 23 июня киевский режим атаковал город ракетами ATACMS.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Сегодня террористический киевский режим совершил очередное военное преступление. Вражескими ракетами был атакован город-герой Севастополь. По предварительным данным, из-за осколков сбитых воздушных целей погибли трое людей, в том числе два ребенка. Сто человек получили ранения. От лица Орловской области выражаю глубокие соболезнования пострадавшим. Мы должны сделать все, чтобы остановить врага, обезопасить наших граждан, одержать общую Победу".
По данным Минобороны РФ, 23 июня около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ОТРК "ATACMS" с кассетными боевыми частями. Дежурными силами ПВО четыре ракеты сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.
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