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8:00, 24 июня 2024 года
Молодежка "Орла" минимально уступила нововоронежскому "Атому"Команда трижды проиграла соперникам из Воронежской области в сезоне.
Дублирующий состав "зелено-белых" провел календарный матч первенства Союза федераций футбола "Центр" на своем поле. В гости приезжал нововоронежский "Атом".
Счет молодежка "зелено-белых" открыла уже на первой минуте — отличился Степан Пятин. На седьмой минуте "Атом" сравнял счет.
Матч прошел в обоюдоострой борьбе, но на 77-й минуте второй мяч влетел в ворота "зелено-белых" — в свои ворота срезал Дмитрий Колосов. За оставшееся время счет не изменился.
После домашней неудачи молодежка "Орла" опустилась на восьмую строчку.
Анастасия Дорохова
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