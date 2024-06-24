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8:00, 24 июня 2024 года Молодежка "Орла" минимально уступила нововоронежскому "Атому" Команда трижды проиграла соперникам из Воронежской области в сезоне.





Дублирующий состав "зелено-белых" провел календарный матч первенства Союза федераций футбола "Центр" на своем поле. В гости приезжал нововоронежский "Атом".



Счет молодежка "зелено-белых" открыла уже на первой минуте — отличился Степан Пятин. На седьмой минуте "Атом" сравнял счет.



Матч прошел в обоюдоострой борьбе, но на 77-й минуте второй мяч влетел в ворота "зелено-белых" — в свои ворота срезал Дмитрий Колосов. За оставшееся время счет не изменился.



После домашней неудачи молодежка "Орла" опустилась на восьмую строчку.





Анастасия Дорохова



