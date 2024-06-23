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15:00, 23 июня 2024 года

Ливенец приговорен к принудительным работам и конфискации миллиона рублей за пьяную езду

Мужчина попался за рулем подшофе во второй раз.


Ливенский районный суд приговорил местного жителя к году принудительных работ с десятипроцентным удержанием зарплаты в пользу государства за неоднократное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль к моменту вынесения приговора уже не был в собственности осужденного, поэтому суд постановил конфисковать у мужчины сумму, равную рыночной стоимости машины – 1,1 миллиона рублей.

Также мужчину на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2022 года осужденный привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение, но в октябре 2023 года снова сел за руль подшофе.


Артем Ежаков
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