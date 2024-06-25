В Орловской области появился Троицкий колодезь

|
|Главная » Новости
15:00, 25 июня 2024 года
В Орловской области появился Троицкий колодезьИсточник возле села Аниканово освятили протоиереи Владимир Герченов и Сергий Микунов.
Фото: Свято-Троицкий храм Мценска
В Мценском районе возле села Аниканово протоиереи Владимир Герченов и Сергий Микунов освятили Троицкий колодезь. Инициатива принадлежала местным жителям.
Как рассказали в Орловской митрополии, отец Владимир поблагодарил их за неравнодушие и трепетное отношение к святыне, а также вручил икону Святой Троицы, которая будет установлена над святым источником.
Артем Ежаков