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15:00, 25 июня 2024 года В Орловской области появился Троицкий колодезь Источник возле села Аниканово освятили протоиереи Владимир Герченов и Сергий Микунов.



Фото: Свято-Троицкий храм Мценска

В Мценском районе возле села Аниканово протоиереи Владимир Герченов и Сергий Микунов освятили Троицкий колодезь. Инициатива принадлежала местным жителям.



Как рассказали в Орловской митрополии, отец Владимир поблагодарил их за неравнодушие и трепетное отношение к святыне, а также вручил икону Святой Троицы, которая будет установлена над святым источником.





Артем Ежаков



