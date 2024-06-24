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11:58, 24 июня 2024 года

Орловский терапевт рассказала о правилах безопасного отдыха на море

Елена Жарких объяснила, как правильно вести себя в отпуске, чтобы не навредить здоровью и что взять с собой из лекарств на случай болезни.



Июнь – время активного отдыха орловцев у моря. Как правильно вести себя в отпуске, чтобы не навредить здоровью? Что взять с собой из лекарств на случай болезни? Об этом врач-терапевт Елена Жарких рассказала корреспонденту ГТРК "Орел" Елене Литинской.

Путешественники наиболее подвержены кишечным инфекциям, пищевым отравлениям. Симптомами являются тошнота, рвота, диарея, повышенная температура тела, общая слабость и недомогание. Спровоцировать отравления могут непривычная еда и вода, включая экзотические.

Чтобы избежать отравлений, Елена Жарких советует пить бутилированную воду, купленную не с рук, а в магазинах. При любой возможности нужно мыть руки с мылом. Для защиты от солнца нужно использовать специальные средства.

В аптечке для отпуска должны быть средства от солнца, средства после загара (на случай солнечного ожога), противоаллергенные препараты, средства от пищевых расстройств и отравлений (в первую очередь энтеросорбенты), средства от головной боли, средства для помощи при небольших ранах и травмах, лекарства против хронических заболеваний. Препараты нужно брать с расчетом на количество дней в отпуске. Специалисты рекомендуют брать в полтора раза больше от этой цифры.

Также нужно взять медицинский полис и СНИЛС, причем брать нужно сами документы, а не их электронные копии.


Елена Литинская
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