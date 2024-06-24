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10:49, 24 июня 2024 года Орловец стал призером заключительного этапа олимпиады по информатике Награду завоевал воспитанник лицея № 1 города Орла Михаил Марушкин.



Фото: департамент образования Орловской области

Воспитанник лицея № 1 города Орла Михаил Марушкин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике имени Мстислава Келдыша. Об этом сообщает региональный информационный портал. Также Орловщину представлял Владислав Сердюк. Этап прошел в образовательном центре "Сириус".



Отмечается, что Михаил Марушкин в этом учебном году стал победителем конкурсного отбора талантливой молодежи Орловской области, был награжден почетной грамотой губернатора Орловской области, а также является муниципальным стипендиатом.



Школьник успешно участвует в предметных олимпиадах. В апреле он выиграл Всероссийскую олимпиаду школьников по астрономии, став призером заключительного этапа. В прошлом году Михаил Марушкин стал победителем олимпиады по астрономии имени Струве за седьмой класс.





Артем Ежаков



