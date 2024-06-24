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10:23, 24 июня 2024 года Большинство поддельных купюр в Орловской области номиналом в пять тысяч рублей Из 37 найденных в первом квартале 2024 года фальшивых банкнот 34 были этого достоинства.





В первом квартале 2024 года на территории Орловской области нашли 37 поддельных купюр. 34 из них имели номинал в пять тысяч рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на орловское отделение Центробанка.



Еще две фальшивки имели достоинство в тысячу рублей. Также попалась одна поддельная банкнота в две тысячи рублей и одна фальшивая пятирублевая монета.





Артем Ежаков



