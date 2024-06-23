Григорий Гладков посетил музей партизанской славы под Брянском

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10:51, 23 июня 2024 года
Григорий Гладков посетил музей партизанской славы под БрянскомДедушке известного композитора здесь посвящена отдельная экспозиция.
В День памяти и скорби заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков вместе со съемочной группой ГТРК "Орел" побывал в Навлинском районе Брянской области. Здесь находится Музей партизанской славы, где отдельная экспозиция посвящена деду известного композитора Григорию Павловичу Гладкову.
Григорий Васильевич приехал со своими детьми, правнуками героя-партизана Александрой и Павлом.
Григорий Павлович Гладков был бойцом партизанского отряда, который воевал в Навлинском районе. Из пяти тысяч партизан победу встретили только две тысячи. Дед Григория Гладкова был пойман, замучен и расстрелян.
23 июня Григорий Гладков вместе с детьми примет участие в фестивале "Мелодия семьи", который пройдет в рамках Троицких гуляний в Детском парке Орла.
Максим Шилов