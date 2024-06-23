Григорий Гладков посетил музей партизанской славы под Брянском

Дедушке известного композитора здесь посвящена отдельная экспозиция.



Григорий Васильевич приехал со своими детьми, правнуками героя-партизана Александрой и Павлом.



Григорий Павлович Гладков был бойцом партизанского отряда, который воевал в Навлинском районе. Из пяти тысяч партизан победу встретили только две тысячи. Дед Григория Гладкова был пойман, замучен и расстрелян.

23 июня Григорий Гладков вместе с детьми примет участие в фестивале "Мелодия семьи", который пройдет в рамках Троицких гуляний в Детском парке Орла.