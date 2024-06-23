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10:29, 23 июня 2024 года Юных орловцев приглашают на анимационную программу Она начнется 23 июня с 13:00 у фонтана "Кони" в Детском парке.





Юных орловцев приглашают на анимационную программу, организованную ГТРК "Орел". Она начнется 23 июня с 13:00 у фонтана "Кони" в Детском парке. Ребята увидят выступления аниматоров, будут и ростовые куклы.



А уже в 15:00 в парке начнется концерт творческих семейных коллективов – победителей конкурса "Мелодии семьи", состоится церемония награждения. Также выступит автор песен для детей Григорий Гладков.



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