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17:00, 23 июня 2024 года В двух десятках домов в Орле на несколько дней отключат горячую воду Это нужно для проведения срочных ремонтных работ.





В двух десятках домов в Орле на несколько дней отключат горячую воду. Это нужно для проведения срочных ремонтных работ на ветхом участке теплосети по улице Приборостроительной.



По информации орловского филиала "Квадры", подача горячей воды будет временно ограничена с 11:00 24 июня до 20:00 28 июня по следующим адресам:



• ул. Андрианова, д. 5, 7, 8, 12, 12а;

• ул. Максима Горького, д. 103, 105, 112, 115, 117;

• ул. Приборостроительная, д. 8;

• ул. Жилинская, д. 2;

• пер. Полярный, д. 2, 4;

• ул. Костомаровская, д. 1, 3, 5;

• ул. Октябрьская, д. 132а, 134, 136;

• ул. Пожарная, д. 78.





Артем Ежаков



