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10:15, 23 июня 2024 года В орловских водоемах утонули еще два человека Места трагедий не были оборудованы для купания.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В орловских водоемах утонули еще два человека. Места трагедий не были оборудованы для купания. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.



22 июня в районе Образцово утонул молодой мужчина. Водолазы достали его тело на берег. Другая трагедия случилась в Ливенском районе. Там утонул рыбак.











Артем Ежаков



