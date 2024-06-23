Орел не сдавался немецко-фашистским захватчикам без боя

О первых трех месяцах Великой Отечественной войны на Орловщине и лжи вражеских военачальников расскажет Антон Сорокин.

На площади Карла Маркса 22 июня 1941 года состоялся общегородской митинг протеста против вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.



С 23 числа Орел оказался на угрожаемом положении. Началась подготовка к обороне. Все силы и средства местной ПВО привели в полную боевую готовность. Предприятия города стали работать круглосуточно.



При Заводском, Железнодорожном и Советском райкомах сформировали полки народного ополчения. Количество бойцов в каждом составило 1200 человек. Только за период с 19 по 23 июля поступило 10127 заявлений жителей Орла с просьбой об их зачислении в дружины. Быстрыми темпами шла и всеобщая мобилизация.



Первый налет вражеской авиации случился спустя три дня после начала войны. Первая бомбежка Орла – 14 июля. Били по важным военным объектам Орловщины, в частности, аэродрому.



21 августа началась эвакуация жителей и предприятий. Немцы наступали быстро, часть производств перевезти не удалось. Орловские заводы №1 и №8 были сожжены. Моторы, трансформаторы и кабельная продукция, погруженные в три вагона для отправки в Елец, были уничтожены на станции "Орел-Товарный".



Фонды музея "Спасское-Лутовиново", краеведческого музея и многих других тоже стараются эвакуировать. Экспозиции везли в основном в Пензенскую область и Свердловскую области.



В сентябре ввели трудовую повинность на уборку урожая. В основном собирали его женщины и дети.



К началу октября 1941 войска танковой группы Гудериана подошли к Орлу. Им оказали сопротивление зенитчики, батальон конвойного полка НКВД, чекисты и истребительные батальоны. 3 октября фашисты зашли в Орел. При отходе из города советские войска все же успели взорвать электростанцию.



История немецких генералов о том, что Орел был сдан без боя, не больше, чем вражеская пропаганда. На окраине города, чтобы задержать врага, десантировались части 201-й воздушно-десантной бригады и сразу же вступили в бой. 634 бойца погибли.



Оборона города продолжалась до утра 4 октября. Потом началась оккупация Орла, длившаяся 22 месяца.



Большая часть Орловщины была занята врагом к декабрю 1941 года. На 1 января 1941 года в Орле проживало 94,7 тысячи человек, а после освобождения города в нем оставалось менее 30 тысяч. За время оккупации на каторжные работы в Германию вывезли 56,5 тысячи человек.



Всего за время войны на Орловщине были уничтожены 14,2 тысячи жилых домов, полторы тысячи учебных заведений, 215 предприятий и промышленных артелей, 130 медицинских учреждений, 78 библиотек, 24 электростанции. Ущерб народному хозяйству оценен в 46 миллиардов рублей.