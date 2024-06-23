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12:00, 23 июня 2024 года На центральной улице Орла планируют запретить электросамокаты Также полное ограничение на движение средств индивидуальной мобильности хотят ввести на проезжей части улично-дорожной сети, мостах и путепроводах, площади Ленина, в Детском парке, а также пешеходной части бульвара Победы.







В Орле планируется ввести полное ограничение на передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности на проезжей части улично-дорожной сети, мостах и путепроводах, площади и улице Ленина, в Детском парке, а также пешеходной части бульвара Победы. Предложения уже рассмотрели на комитете горсовета.



Передвижение на средствах индивидуальной мобильности хотят разрешить по велосипедным дорожкам без ограничения скорости, а также по крайней правой стороне тротуара с ограничением скорости до 15 километров в час. Дополнительно планируется ограничить максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 15 километров в час, в жилых зонах — до 10 километров в час.



Также рассматривается запрет на организацию парковки СИМов на тротуарах и пешеходных дорожках, велодорожках, остановках общественного транспорта, обочинах автодорог, детских и спортивных площадках, мостовых сооружениях, на территории памятников, монументов, мемориалов, местах воинских захоронений.





Александра Бахтина



