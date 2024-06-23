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11:00, 23 июня 2024 года В Орле стартовал этно-марафон "Троицкое гуляние" Праздничная площадка расположится на "Стрелке".



Фото: архив "Вестей"

В 2024 году в Орловской области отменили большие "Троицкие хороводы", однако 23 июня праздник пройдет отдельно в каждом городе и районе. В областном центре праздничная площадка развернется с 11.00 до 23.00 на "Стрелке".



Орловцам представят работы четырех подворий: "Творческого", "Спортивного", "Гармонического" и "Русский двор". Параллельно выступят творческие коллективы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.



Помимо этого, гостей праздника ждут мастер-классы, интерактивные площадки, арт-ярмарки, дефиле в народных костюмах, ярмарка деликатесов и не только. Вторая большая площадка, организованная областным центром народного творчества, расположится в Детском парке.





Сергей Силаев



