В Ливнах пожарные спасли мужчину

Возгорание тушили на третьем этаже многоквартирного дома.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
21 июня в Ливнах Орловской области случился пожар. Горела квартира на третьем этаже многоквартирного дома. Спасателей вызвали бдительные соседи.
Сотрудники МЧС увидели дым из окон квартиры, а внутри обнаружили мужчину, которого вынесли и передали бригаде медиков для госпитализации. Пожар тушили 11 пожарных, возгорание успешно ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.