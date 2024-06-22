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12:30, 22 июня 2024 года В Орловской области ищут 19-летнего парня Его местонахождение неизвестно с 19 июня.
Фото: "ЛизаАлерт" Орловская область
В Орловской области пропал 19-летний Игорь Крючков из деревни Образцово Орловского округа. Его местонахождение неизвестно уже несколько дней – с 19 июня.
Молодой человек худощавого телосложения, его рост 175 сантиметров, темно-русые короткие волосы. Был одет в красную футболку, черные шорты и черные кроссовки. Любую информацию можно сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Сергей Силаев
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