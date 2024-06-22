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17:00, 22 июня 2024 года Орловец уехал на чужом велосипеде в Тульскую область Транспортное средство он попросил у знакомого, чтобы покататься.



Фото: Ольаг Супонева

Житель Орла пришел в полицию с заявлением о преступлении. У молодого человека знакомый попросил велосипед, но транспортное средство назад не вернул. Ущерб составил порядка девяти тысяч, рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Как выяснилось, укатил на двухколесном транспорте 26-летний парень. Молодой человек попросил велосипед, чтобы покататься, но уехал на нем в Тульскую область, где и продал. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Орловцу выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей Силаев



