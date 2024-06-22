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16:00, 22 июня 2024 года В Орле возобновляют курсы по оказанию первой помощи Занятия начнутся 29 июня.



Фото: Мария Семак

По просьбам горожан в областном центре возобновят курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия стартуют 29 июня. Они пройдут с 10.00 по 14.00 в администрации Советского района на улице Октябрьской, 30.



При себе участникам нужно иметь туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки и пеленку 60х90. Участие бесплатное, но количество мест ограничено – нужно предварительно записаться, сообщает пресс-служба администрации города. Сделать это можно по ссылке, оставив ФИО и контактные данные.





Сергей Силаев



