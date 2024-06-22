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11:30, 22 июня 2024 года В Орле наградили "Семьи года" Жителям региона вручили подарки и дипломы.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области вручили награды победителям регионального этапа "Семья года – 2024". Дипломы победителей и памятные подарки получили девять семей, завоевавшие призовые места в трех номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья" и "Сельская семья".



Праздник прошел в одном из ресторанов, где накрыли столы, для детей выступили аниматоры и оформили фотозону. Всего заявки подали 36 семей, сообщили в пресс-службе областного правительства.



На федеральный этап конкурса отправятся семья Владимира и Светланы Жикулиных из Орла, где воспитывается 18 детей, ливенская семья Сергея и Златы Проскуриных, в которой растет двое ребят и сельская семья из Свердловского района Сергея и Ольги Пашковых с тремя детьми.





Сергей Силаев



