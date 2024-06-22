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10:35, 22 июня 2024 года

К акции "Свеча памяти" в Орле присоединился губернатор

На бульвар Победы Андрей Клычков пришел с детьми.


Фото: пресс-служба губернатора Орловской области/ Видео: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков присоединился к акции "Свеча памяти", прошедшей в четыре утра 22 июня. Орловцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно, 22 июня, приходим с детьми почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Для нашей семьи это стало уже традицией. Как и для многих орловцев. Ведь сегодня особенно важно оценить, понять, что такое война, сколько горя она несет! Это нас объединяет перед той угрозой, которая нависла над Россией, - отметил глава региона.

Лампады в областном центре сложились в огненную надпись: "22 июня. Мы помним. Орел". Почтили память советских воинов и в районах Орловщины.


Сергей Силаев
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