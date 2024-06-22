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9:45, 22 июня 2024 года

Андрей Клычков обратился к орловцам в День памяти и скорби

Страна отмечает одну из самых трагических дат в истории.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к орловцам в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Глава региона отметил, что и по сей день эта трагическая дата звучит по-особому и взывает к самым высоким чувствам. В священной битве советский народ ценой неимоверных потерь и усилий отстоял свое право на жизнь, свободу и мир.

Дорогие друзья! Наша воля и сплоченность, непреклонный характер ведут нас вперед, и мы с новыми усилиями продолжим поддерживать родную Армию, укреплять оборонный и экономический потенциал страны, внутреннее единство, оказывать помощь участникам СВО и их семьям. Делать все, чтобы трагедия 22 июня 1941 года никогда не повторилась, - отметил Андрей Клычков.

Глава региона выразил особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны, а всем орловцам пожелал крепкого здоровья и мирного неба над головой.

В четыре утра 22 июня в регионе прошла акция "Свеча памяти". Жители области зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.


Сергей Силаев
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