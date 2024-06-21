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19:30, 21 июня 2024 года На Орловщине появились дипломированные специалисты по беспилотникам Обучение прошли 27 человек.





Дипломированные специалисты по беспилотным аппаратам появились в Орловской области. Специализированное обучение прошли 27 человек. Орловцы прошли программу "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем" на базе Орловского аграрного университета и получили дипломы.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", за время обучения выпускники познакомились с устройством, сборкой и программированием БПЛА, приобрели навыки пилотирования и управления аппаратом на базе аэроклуба ДОСААФ России. Цель проекта — социальная адаптация ветеранов и участников СВО.





Анна Федина



