На Орловщине появились дипломированные специалисты по беспилотникам

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19:30, 21 июня 2024 года
На Орловщине появились дипломированные специалисты по беспилотникамОбучение прошли 27 человек.
Дипломированные специалисты по беспилотным аппаратам появились в Орловской области. Специализированное обучение прошли 27 человек.
Орловцы прошли программу "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем" на базе Орловского аграрного университета и получили дипломы.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", за время обучения выпускники познакомились с устройством, сборкой и программированием БПЛА, приобрели навыки пилотирования и управления аппаратом на базе аэроклуба ДОСААФ России.
Цель проекта — социальная адаптация ветеранов и участников СВО.
Анна Федина