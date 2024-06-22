В Орле отличившиеся полицейские и росгвардейцы получили благодарности

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14:00, 22 июня 2024 года
В Орле отличившиеся полицейские и росгвардейцы получили благодарностиЦеремония прошла на площади Ленина в Орле.
Фото: УМВД России по Орловской области
На площади Ленина в Орле состоялся гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов. Наиболее отличившиеся полицейские и росгвардейцы получили грамоты и благодарности от администрации Орла и правительства области.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, во время строевого смотра у участников проверили обмундирование, наличие удостоверений и нагрудных знаков. Для тех, кто после торжественной части отправился на дежурство, рассказали об оперативной обстановке в городе. После этого силовики приступили к своим обязанностям.
Анна Федина