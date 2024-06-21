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15:55, 21 июня 2024 года В Орле вручили удостоверения Союза журналистов России К участникам Союза также присоединилась корреспондент ГТРК "Орел" Эльза Ахмедбекова.







21 июня в студии ГТРК "Орел" прошло вручение удостоверений новым членам Союза журналистов России.



В региональном отделении теперь 216 человек. Здесь не только защищают права тех, кто пишет и снимает, но и оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается.



К участникам Союза также присоединилась корреспондент ГТРК "Орел" Эльза Ахмедбекова. Она получила удостоверение из рук председателя Орловского отделения СЖР Андрея Чернова. Эльза Ахмедбекова, корреспондент: "Для меня журналистика была всегда не просто профессией, а образом и смыслом жизни. Для меня это не просто событие, а исполнение заветной мечты".





