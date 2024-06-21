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15:27, 21 июня 2024 года В Орле начались памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Орле возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям.





21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Орле возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям. Участники церемоний зажгли свечи и вспомнили героев Великой Отечественной войны.



В Железнодорожном районе принесли алые гвоздики к мемориалу. В Заводском районе волонтеры встретились на воинском захоронении на Крестительском кладбище.



Возле "Бунинки" прошел митинг-реквием в честь павших в годы Великой Отечественной войны "Живи и помни". Для гостей спели песни военных лет, а ведущие рассказали о ходе Великой Отечественной войны.





