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16:57, 21 июня 2024 года Больше 300 юных луганчан отдохнут в детских лагерях Орловской области Ребят примут "Орловчанка", "Мечта" и "Космос".





310 ребят из Троицкого района ЛНР отдохнут этим летом в санатории "Орловчанка" и детских лагерях "Мечта" и "Космос" в Орловской области. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В "Орловчанку" приедут 140 ребят. Их смена пройдет с 25 июля по 15 августа. В это же время в "Мечте" отдохнут 85 детей. Еще 85 юных луганчан с 4 по 24 августа проведут каникулы в "Космосе".





Артем Ежаков



