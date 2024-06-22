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11:00, 22 июня 2024 года В школе №27 в Орле прошел "День Первых" Ребятам рассказали об организации "Движение Первых" и ценностях этого движения.







В школе №27 в Орле прошел "День Первых". Летний лагерь при ней принял 142 детей. Ребятам рассказали об организации "Движение Первых" и ценностях этого движения, чтобы вовлечь детей в активную жизнь.



"День Первых" планируют проводить в каждом образовательном учреждении региона.





Никита Харин



