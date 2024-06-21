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19:00, 21 июня 2024 года Юные орловцы побывали в гостях у ОМОНа Ребятам рассказали об истории специального подразделения и своих героях, показали уничтоженный дрон, напомнили правила безопасности.







Ребята, находящиеся на попечении комплексного центра соцобслуживания Заводского района, посетили базу спецподразделения ОМОН "Крепость".



Ежегодная акция направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи. Силовики рассказали ребятам об истории спецподразделения и его героях, служебных буднях и физподготовке, дали советы о безопасности, позволили посидеть за рулем машин из своего автопарка спецтехники.



Также ребята узнали о работе четвероногих партнеров сотрудников ОМОНа. Собаки помогают на обнаружении взрывчатых веществ и оружия, боеприпасов.



Также ребятам показали остатки сбитого дрона. Его обезвредила инженерно-техническая группа в составе "Крепости".





Антон Сорокин



