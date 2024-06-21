Юные орловцы побывали в гостях у ОМОНа

Ребятам рассказали об истории специального подразделения и своих героях, показали уничтоженный дрон, напомнили правила безопасности.
Ребята, находящиеся на попечении комплексного центра соцобслуживания Заводского района, посетили базу спецподразделения ОМОН "Крепость".
Ежегодная акция направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи. Силовики рассказали ребятам об истории спецподразделения и его героях, служебных буднях и физподготовке, дали советы о безопасности, позволили посидеть за рулем машин из своего автопарка спецтехники.
Также ребята узнали о работе четвероногих партнеров сотрудников ОМОНа. Собаки помогают на обнаружении взрывчатых веществ и оружия, боеприпасов.
Также ребятам показали остатки сбитого дрона. Его обезвредила инженерно-техническая группа в составе "Крепости".