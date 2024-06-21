Спортплощадку на улице Металлургов в Орле подключили к Wi-Fi

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18:00, 21 июня 2024 года
Спортплощадку на улице Металлургов в Орле подключили к Wi-FiИнтернет поможет спортсменам в тренировках.
Спортплощадка на территории лицея №18 и средней школы №13 по улице Металлургов получила цифровые улучшения. Теперь там есть бесплатный доступ к Wi-Fi и система видеонаблюдения.
На силовых тренажерах можно найти QR-код. Отсканировав его, можно увидеть видеоинструкцию от тренера по занятиям на тренажере.
Благоустройство спортивного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". На работы направили свыше 34 миллионов рублей.
Здесь появилось футбольное поле с искусственным покрытием, современные трибуны, зона воркаута, легкоатлетические дорожки.
Спортплощадка оснащена системой видеонаблюдения, которая работает в круглосуточном режиме.
Владимир Маряшин
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