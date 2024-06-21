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18:30, 21 июня 2024 года В Орле воронежец осужден за взятку автоинспектору В обмен на деньги он хотел получить информацию о ДТП, в том числе личные данные потерпевших.





В Орле 30-летнего жителя Воронежа признали виновным в даче взятки.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, мужчина передал 25 тысяч рублей сотруднику ГИБДД в обмен на информацию о ДТП, в том числе личные данные потерпевших.



Суд назначил мужчине два года и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 312 тысяч рублей.





Артем Ежаков



