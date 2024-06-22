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10:00, 22 июня 2024 года В социальном учреждении под Орлом нашли странную колбасу Несоответствие состава обнаружили специалисты Россельхознадзора.





В социальном учреждении в Орловском муниципальном округе специалисты Россельхознадзора взяли пробы мясной продукции. Выяснилось, что в свино-говяжьей колбасе от липецкого производителя находилась курица и соя, незаявленные в составе.



Специалисты Россельхознадзора направили информацию об этом владельцу продукции, поставщику и производителю, а также коллегам из других регионов и прокуратуре.





Артем Ежаков



