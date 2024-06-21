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16:19, 21 июня 2024 года Орловский онколог рассказал, как избежать солнечных ожогов Как получить безопасный загар, Юлия Опанасюк узнала у Сергея Сергеева.







По прогнозам синоптиков лето 2024 года может стать самым жарким за всю историю. Большинство орловцев, будут проводить время на пляже – купаться и загорать.



В погоне за последним может случиться так, что вместо красивого загара вы получите солнечные ожоги и слезающую кожу.



Корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк пообщалась с главным внештатным онкологом департамента здравоохранения Орловской области Сергеем Сергеевым и узнала, как правильно принимать солнечные ванны, чтобы не навредить организму.



Врач отметил, что ультрафиолетовые лучи – основной фактор развития онкологии кожи. Лучше всего загорать утром или вечером, избегая солнцепека в полдень и солнечных ожогов. Последние многократно увеличивают риск развития данного типа онкологии. Сергеев настоятельно рекомендует пользоваться защитными средствами для загара и особенно беречь лицо и кисти – именно они сильнее подвержены развитию онкологии.



Появление родинок на теле после загара – естественный процесс, но если человек хочет провериться, он может воспользоваться методом ABCDE. Если характеристики родинки по этому методу тревожащие, то это повод обратиться к онкологу.









Юлия Опанасюк



